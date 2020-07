Oberösterreichischer Politiker droht auf Facebook mit Gewehr

Ein oberösterreichischer Kommunalpolitiker postete auf Facebook ein Foto, auf dem er mit einem Gewehr posierte und der Antifa drohte.

Oberösterreich. Das Foto eines oberösterreichischen Kommunalpolitikers aus der 2.430-Einwohner-Gemeinde St. Peter/Hart (Braunau) sorgte für heftigen Wirbel im Netz. Der mittlerweile ehemalige ÖVP-Politiker - er saß seit 2015 für die Volkspartei im Gemeinderat - postete auf Facebook ein Foto, das ihn selbst mit Gewehr, Pistole und umgehängten Patronengürtel zeigte. Mit dem Bild wollte er eine Botschaft an die Antifa schicken, die er auch als "Rattenpack" bezeichnete: "Warten auf die Antifa. Scheiß auf das Rattenpaket, außer Landes, wenn nötig", schrieb er dazu.

Das Foto wurde bereits am 21. Juni gepostet. Am darauffolgenden Tag erhielt der Bürgermeister bereits einen Screenshot des Postings zugespielt. Am wiederum nächsten Tag folgte bereits ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister, der Vizebürgermeisterin und dem Betroffenen. Nach einem rund halbstündigen Gespräch legte der Kommunalpolitiker sein Mandat und alle weiteren politischen Funktionen zurück. Der mittlerweile Ex-Gemeinderat gilt in St. Peter/Hart als erfolgreicher Unternehmer - aus diesem Grund sei ihm damals auch ein Listenplatz angeboten worden. Ein "echtes" ÖVP-Mitglied wäre der Waffennarr nie gewesen, so konnte es schlussendlich auch keinen Parteiausschluss geben.

"Es war ein Missverständnis"

Laut Online-Berichten soll der Ex-Gemeinderat das Foto bloß für einen Freund in Amerika gemacht haben. Er hätte es ihm nach den Ausschreitungen in Stuttgart geschickt. Dass das Foto schlussendlich öffentlich auf seiner privaten Facebook-Seite zu finden war, soll laut eigener Aussage ein Missgeschick gewesen sein - er wollte es bloß an Bekannte weiterschicken. Das einschlägige Bildmaterial soll daraufhin nur wenige Minuten online sichtbar gewesen sein.