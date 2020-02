ÖVP kontert auf SPÖ-Kritik an KTM-Förderung

Die Schwarzen stehen nach wie vor zu der Förderung für das Werks-Museum.

Mattighofen. Mit einer deutlichen Botschaft an die SPÖ wendet sich OÖVP-Geschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer nach der Kritik der SPÖ an der ­Kulturförderung für die KTM Motohall zu Wort: „Die ­aktuellen Äußerungen der SPÖ zur KTM-Motohall sind ein erneuter Versuch, das Thema parteipolitisch zu instrumentalisieren. Fakt ist: Erstens die Landesförderung wurde von allen Parteien in der Landesregierung einstimmig beschlossen – auch von der SPÖ-Fraktion. Zweitens stammt ein Großteil der Fördersumme, nämlich 1,8 Mio. Euro, aus dem SPÖ-Gemeinderessort von Landesrätin Gerstorfer. Drittens hat die SPÖ-geführte Gemeinde Mattighofen das Projekt zusätzlich gefördert. Umso unglaubwürdiger und bizarrer wirkt die SPÖ in ­ihrem Verhalten bezüglich KTM“, wundert Hattmannsdorfer.