Rathausgasse könnte Fußgängerzone werden

„Graz zeigt es vor, wie es funktionieren könnte“, sagt Vizebürgermeister Hein.

Linz. Die Grünen fordern bereits jahrelang einen ­autofreien Linzer Hauptplatz. Der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) kann sich nun gut vorstellen, dass die Rathausgasse über die Sommermonate zu einer Fußgängerzone wird. Die Verkehrszahlen in den Sommermonaten würden dies laut Hein sicher zulassen. Wegen des geringeren Verkehrs im Sommer wäre dies mit der späteren Situation, wenn alle Donaubrücken fertig sind, vergleichbar. „Wir können die Zeit nun dazu nutzen, dies auch im Echtbetrieb zu ­testen und den Verkehr auf die Hauptverkehrsachsen zu bündeln. Dazu muss ­natürlich auch die Einbahnregelung in der Neutorgasse umgedreht werden.“ Spätestens nach Freigabe der vierten Donaubrücke (A 26) will Hein ohnehin verkehrsberuhigende Maßnahmen im Bereich des Hauptplatzes setzen.