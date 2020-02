Sozialprogramm der Stadt Linz: Ideen gefragt

Im Herbst soll das Linzer Sozialprogramm dann im Gemeinderat beschlossen werden.

Linz. Der anhaltende Babyboom sowie ein stetiger Zuzug führen dazu, dass Linz weiter wächst und die Bevölkerungszahl bereits bei 208.000 Einwohnern liegt. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter.

Stadt Linz sucht nach sozialen Innovationen

Demografie. „Das Linzer Sozialprogramm 2020 stellt diese neuen gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen in den Mittelpunkt. Wesentliche Ziele des Programms sind die Bewältigung demografischer Entwicklungen, Maßnahmen für ein gutes Zusammenleben aller, Digitalisierung im Sozialbereich, sowie die Ermöglichung sozialer Innovationen“, sagt Sozialreferentin Vzbgm. Karin Hörzing (SPÖ). Experten von fast 160 sozialen Einrichtungen wurden nun zum Thema „Soziale Innovationen“ befragt. Die Befragten hatten auch die Möglichkeit, ihre Wünsche für das neue Programm einzubringen. Gleichzeitig startete mit Mitte Februar ein Bürgerbeteiligungsprozess auf der Plattform innovationshauptplatz.linz.at, auf der interessierte Bürger ihre Ideen für das Linzer Sozialprogramm 2020 einbringen können. „Umsetzbare und konstruktive Handlungsansätze werden schließlich auch in das Linzer Sozialprogramm 2020 aufgenommen“, so Hörzing. Im Herbst 2020 soll das Sozialprogramm dann im Gemeinderat beschlossen werden.