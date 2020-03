Stadt Linz setzt Zeckenschutzimpfung wegen Coronavirus vorläufig aus

Die Stadt Linz setzt ab Dienstag ihre bereits angelaufene Zeckenschutzimpfaktion wegen der Corona-Epidemie auf unbestimmte Zeit aus.

Linz. "Im Sinne der Sicherheit für alle Bürger haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", erklärte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) Montagnachmittag in einer Presseaussendung.



Man wolle mit dieser Maßnahme aber nicht nur ein Ansteckungsrisiko vermeiden, sondern das medizinische Personal an erster Stelle für die Erhebungen zu Corona einsetzen. FSME-Impfungen seien aber grundsätzlich beim Hausarzt möglich, betonten Luger und Gesundheits-Stadtrat Michael Raml (FPÖ). Derzeit sind in Linz zwei Personen an dem Coronavirus erkrankt. Es handle sich um bereits bekannte Infizierte aus einer Reisebusgruppe, die vom 23. bis 29. Februar in Südtirol war.