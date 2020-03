Statistik zeigt: Jeder vierte Linzer ist ein Ausländer

Die ÖVP sieht einen klaren Auftrag für eine konsequente Integrationspolitik.

Linz. Die aktuelle Mi­grantenstatistik der Stadt Linz zeigt: Insgesamt sind 51.872 nicht österreichische Staatsbürger aus 151 verschiedenen Nationen mit Hauptwohnsitz sesshaft. Damit ist jeder vierte Linzer ein Ausländer. Damit verzeichnet die Stadt ak­tuell einen Ausländeranteil von 25 Prozent der Gesamtbevölkerung. Für die ÖVP ein klarer Auftrag, verstärkte Maßnahmen zur besseren Integration zu setzten.

Integration braucht ­konkrete Maßnahmen

„Innerhalb von zehn Jahren ist der Migrantenanteil in der Stadt um mehr als zehn Prozentpunkte gestiegen. Mittlerweile ist schon jeder vierte Linzer Ausländer. Alleine diese Zahl macht klar, wie wichtig eine verstärkte Integrationsarbeit für die weitere Entwicklung von Linz ist“, hat Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) hohe Erwartungen an die neue städtische Integrationsstrategie. Derzeit arbeitet der zuständige Ausschuss an der Überarbeitung der Strategie für Linz. „Entscheidend werde sein, dass die neue Integrationsstrategie konkrete Maßnahmen vorsieht und diese auch konsequent umgesetzt werden“, so Baier.

Baier: "Kein Kompromiss mit unseren Werten"

„Die ÖVP Linz vertritt den Ansatz ,Integration durch sozialen Aufstieg‘“, stellt Baier klar. Dabei seien die Sprache als Tor zur ­Integration sowie Regeln und Werte der österreichischen Kultur essenziell. „Demokratie, Rechtsstaat, Gleichstellung von Mann und Frau etc. wurden für unsere Gesellschaft hart erkämpft, diese müssen auch von den Migranten gelebt werden. Seitens der Politik und der öffentlichen Hand braucht es eine klare Positionierung gegen Extremismus jeglicher Art und damit auch gegen denjenigen des politischen Islams“, definiert Baier die Forderungen der Linzer Volkspartei.