WK Wahlen in OÖ: Grüne Wirtschaft erstmals auf Platz zwei

Bei der WK-Wahl in OÖ ist mit 69,75 Prozent der Wirtschaftsbund weiterhin klare Nummer eins.

Linz. In Oberösterreich hat die Grüne Wirtschaft bei der Kammerwahl erstmals mit 9,22 Prozent den zweiten Platz erreicht, die Freiheitlichen sackten im Vergleich zur Wahl 2015 um 5,7 Prozentpunkte auf 9 Prozent ab. Nach wie vor klare Nummer eins bleibt der Wirtschaftsbund, nach dem Stimmeverlust von knapp zehn Prozentpunkten legte er jetzt wieder um 4,3 Punkte zu und schaffte 69,75 Prozent.

Sozialdemokratische Wirtschaftsverband mit 6,27 Prozent

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband schnitt mit 6,27 Prozent etwas (minus 1,25 Prozentpunkte) schlechter ab als bei der vergangenen Wahl. Die "NEOS - Unternehmerisches Oberösterreich" steigerten sich leicht von 1,92 auf 3,62 Prozent.



Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer sprach von einem "sensationellen Erfolg" ihres Wirtschaftsbundes. In allen 77 Fachgruppen sei man stimmenstärkste Partei. Ihrer Wahl zu Präsidentin am 10. Juni dürfte somit nichts im Wege stehen.



Allein die geringe Wahlbeteiligung bezeichnete sie in der Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Linz als "Wermutstropfen". Diese betrug 32,6 Prozent, vor fünf Jahren waren es immerhin noch 42 Prozent. Vor allem die Wahllokale seien nur schwach genutzt worden. So wurden von den insgesamt 35.160 Stimmen lediglich 11.655 in Wahllokalen abgegeben, rund doppelt so viele (23.505) mit Wahlkarten.