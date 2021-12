ORF-Star betrunken: So reagiert das Netz

ZiB-Moderator Roman Rafreider war offenbar live auf Sendung betrunken.

Mega-Wirbel um ORF-Moderator Roman Rafreider. Der gebürtige Vorarlberger legte beim ZiB-Flash am Dienstagabend einen kuriosen Auftritt hin und war offenbar betrunken Der ORF hat den Moderator von allen Aufgaben entbunden, wie der "Standard" berichtet. Der ORF-Journalist soll sich intern für den Auftritt entschuldigt haben. Er erklärte ihn demnach mit persönlich-familiären Gründen.

Bei der Moderation musste sich der TV-Anchor auch kurzfristig am Tisch festhalten, wie in einem Mitschnitt auf Youtube zu sehen war. „Einen schönen guten Abend aus dem Info-Studio – mit einem kurzen Nachrichten-Update“, begann Rafreider eher lallend – kein Wunder, dass sich viele User fragten, ob er betrunken war. Der Aufsager, so ätzte einer der Twitteranten, „hat schon Kultqualität“.

So reagiert das Netz

einmal volltanken bitte! (roman, medienmensch, kurz vor dienstantritt) #zibflash — tobbit (@tobbizzle) December 14, 2021

Richtig einen reinlöten und dann auf Sendung gehen, feier ich grad extremst. @RomanRafreider Sehr geile Nummer ???? #zibflash #ruffryder #echtfett — Felix Ankermann (@AnkermannFelix) December 14, 2021