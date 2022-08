Erstes Statement von FPÖ-Chef Kickl nach Jenewein-Drama

Nach Jeneweins Suizid-Versuch am Wochenende nimmt FPÖ-Chef Herbert Kickl erstmals auf Facebook Stellung.

Nach dem Suizid-Versuch von Hans-Jörg Jenewein am Wochenende meldet sich nun der bisher stillschweigende FPÖ-Chef Herbert Kickl auf Facebook zu Wort. "Mein Mitgefühl und meine Gedanken sind in diesen Stunden bei Hans-Jörg Jenewein und bei seiner Familie. Gemeinsam mit ganz vielen Menschen wünsche ich ihm eine rasche und vollständige körperliche und seelische Genesung", so Kickl.

Anschließend teilt Kickl gegen die Medien aus. Wie oe24 berichtete, hatte die Kronen-Zeitung fälschlicherweise von einem Abschiedbsrief berichtet. Auch dass Jenewein laut Krone im Koma lag, stellte sich als falsch heraus.

Zu den innerparteilichen Intrigen äußerte sich Kickl nicht. Zur Erinnerung. Die FPÖ-Landesgruppen fordern bereits am Sonntag eine „echte Erklärung“ von Kickl über die Funde auf Hans-Jörg Jeneweins Datensticks: „Ein Brief reicht nicht.“ Kickl hatte sich am Samstag schriftlich an die FPÖ gewandt und ein Naheverhältnis zu Jenewein dementiert. Mehrere Spitzenvertreter der Partei beharren aber darauf, dass Jenewein Kickls Vertrauter gewesen sei.