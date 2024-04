× EU-Wahlplakate: NEOS werben mit Trump, Putin und FPÖ-Vilimsky

Mit eher ungewöhnlichen Plakaten starteten die NEOS in die EU-Wahl.

"Was stoppt Putin?", "Was schützt vor Trump?", "Was verhindert einen Öxit?", also dem Austritt Österreichs aus der EU. Diese Zeilen stehen in Großbuchstaben auf einigen der Plakate der NEOS für die kommende EU-Wahl. Als Person wird dabei nicht - wie sonst üblich - der Spitzenkandidat gezeigt, sondern der russische Präsident Wladimir Putin, der Ex-US-Präsident Donald Trump oder aber auch der FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

Am Dienstag präsentierten die NEOS mit EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter ihre Plakate für die EU-Wahl. Neben den eingangs erwähnten Plakaten, wurden auch noch welche für Jobs, Bildung oder die "Vereinigten Staaten von Europa" vorgestellt. "Was macht Bildung grenzenlos?", heißt es etwa auf einem. Oder: "Was sorgt für sichere Jobs?". Auffällig dabei ist, dass einige der Bilder aussehen wie eine Kreation von Künstlicher Intelligenz. Die NEOS wären mit KI-Bildern für Werbeplakate jedoch nicht die erste Partei. Auch andere Parteien ließen sich bei Kampagnen bereits von Künstlicher Intelligenz unter die Arme greifen.

SPÖ-Schieder stellte EU-Wahlplakate vor

Ziemlich zeitgleich präsentierte auch die SPÖ ihre Werbeplakate für die EU-Wahl. Spitzenkandidat Andreas Schieder und sein Team setzten dabei - im Gegensatz zu den NEOS - auf eine eher klassische Werbekampagne. "Europa fair gestalten", heißt es auf dem Plakat, welches ein Bild Schieders zeigt.