Ex-Ministerin findet Hanf auf ihrer Terrasse

Mit diesem Fund hätte Ex-Ministerin Andrea Kdolsky wohl nicht gerechnet.

"Terrassenpflanzen betreuen", stand bei Ex-Gesundheits- und Familienministerin Andrea Kdoslky am Samstagnachmittag am Programm. Die ehemalige ÖVP-Politikerin machte dabei jedoch einen kuriosen Fund. "Was finde ich da???", fragt sie auf ihrer Facebook-Seite. Dazu teilt sie ein Bild einer Pflanze, die offenbar Hanf sein dürfte.

Während der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erst kürzlich eine umstrittene Cannabis-Legalisierung durchsetzen konnte, war Kdolsky in ihrer Amtszeit, damals noch unter Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ), kritischer gegenüber Drogen eingestellt.