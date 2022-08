FPÖ Wien will von Kickl Aufklärung über Anzeige

Im Herbst 2021 ging eine anonyme Anzeige an die Soko Tape ein, die in der Ibiza-Causa ermittelte.

Wien. Die Anzeige warf der FPÖ Wien vor, von 2015 bis 2020 Parteigelder „ab­gezwickt“ zu haben und damit einstige Wiener Blaue zu „versorgen“. All das sei über ein mutmaßliches Vereinskonstrukt passiert.

Die FPÖ dementiert die Vorwürfe. Und die Staatsanwaltschaft ging den Vorwürfen bislang offenbar auch nicht nach. Aber: Der Entwurf für diese Anzeige fand sich auf einem Datenstick von Hans-Jörg Jenewein, den die Ermittler im Zuge einer Hausdurchsuchung sichergestellt hatten. Die Ermittler schrieben an die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass es „lebensfremd“ sei, dass Jenewein in die Anzeige nicht involviert sei.

Das erfuhr die FPÖ vergangene Woche nach Akteneinsicht ihres Anwalts. FPÖ-Chef Kickl ließ Jenewein dienstfrei stellen. Das heißt, dass er die Bezüge weiter bekomme, bis alles aufgeklärt sei. Genau diese Aufklärung fordern die Wiener Blauen.