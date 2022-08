Jetzt wackelt Kickl als FPÖ-Chef

Anzeigenaffäre, Jenewein-Drama und Kickls Kurs spalten die FPÖ.

Wien. Die Stimmung in der FPÖ bleibt explosiv, wenn auch wechselhaft. Während es am frühen Sonntagnachmittag so ausschaute, als ob FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Anzeigenaffäre und dem Drama um Hans-Jörg Jenewein politisch untergehen könnte, dürfte die Aussendung seiner Vertrauten, Jeneweins Schwester Dagmar Belakowitsch, in der sie der Krone Falschmeldungen vorwarf, ihm wieder etwas politische Luft verschafft haben. Aber – und das berichten gleich mehrere FPÖ-Vorstandsmitglieder – das Eis, auf dem Kickl gehe, bleibe „sehr dünn“. Er selbst fühle sich unfair behandelt. In der blauen Welt fordert man von ihm jetzt ein FPÖ-Präsidium.

Es reiche nicht, dass stets „nur Schnedlitz (FP-General, Anm.) anruft oder Kickl E-Mails schickt“, sagt ein FPÖ-Präsidiumsmitglied. Er solle sich persönlich und direkt erklären. Und er müsse für „volle Aufklärung“ sorgen.

Fünf FPÖ-Landeschefs wollten bereits am Samstag – das war noch vor der Meldung über den zum Glück gescheiterten Suizidversuch von Jenewein – keine Loyalitätsaussendungen für Kickl machen, wie vom FPÖ-General gefordert. Sie wollen erst wissen, was auf den elektronischen Geräten des einstigen Kickl-Vertrauten alles gefunden worden sei. Und was Kickl oder sein Umfeld über eine Anzeige gegen die FPÖ Wien gewusst hätten. Kickls dementiert jegliche Involvierung und hat sich via E-Mail an Blaue bereits am Samstag von Jenewein distanziert.

Zudem zeigen sich mehrere FPÖ-Präsidiumsmitglieder über den blauen Hofburgwahlkampf und den Kurs von Kickl besorgt. „Er hat die FPÖ zu sehr ins Abseits geführt. Obwohl es die ÖVP zerbröselt, profitieren wir kaum“, finden mehrere prominente Blaue.

Kickl wolle jedenfalls kämpfen – um seinen Chefjob in der Partei und gegen die innerparteilichen Widersacher. Was die FPÖ wohl in die nächste Zerreißprobe führt.