Nach Falschberichten: Kickl mit offenem Brief an die Kronen Zeitung

Nach Falschmeldungen der Krone, Jenewein hätte einen angeblichen Abschiedsbrief verfasst und läge im Koma, fordert Kickl die Redakteure nun dazu auf, ihre Quellen offenzulegen.

Nachdem Herbert Kickl bereits in seinem Videostatement die falsche Berichterstattung der Kronen Zeitung über den Suizid-Versuch Hans-Jörg Jeneweins scharf kritisiert hatte, legt der FPÖ-Chef nun auch noch mit einem offenen Brief an die zuständigen Krone-Redakteure nach. Zur Erinnerung: Die Kronen Zeitung hatte am Sonntag von einem angeblichen Abschiedsbrief Jeneweins berichtet – und dass er im Koma läge. Beides dementierte Jeneweins Schwester, FPÖ-Politikerin Dagmar Belakowitsch.

FPÖ-Chef Kickl fordert nun die Krone dazu auf, ihre Quellen (trotz Redaktionsgeheimnis) offenzulegen.

Der Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Metzger, sehr geehrter Herr Budin!

Ich ersuche Sie im Interesse der Familie Jenewein, im Interesse der politischen Kultur in Österreich, im Interesse der Kronen Zeitung und im Interesse der Wahrheit offenzulegen, wer Ihnen die Informationen im Kontext des medizinischen Einsatzes bei Hans-Jörg Jenewein gegeben hat.

Bringen Sie jene vor den Vorhang, die sich im Dunkel der Anonymität zu Unwahrheiten und Lügen verleiten lassen. Nennen Sie jene, die mit ihren Falschinformationen auch Ihnen und Ihrer Glaubwürdigkeit Schaden zugefügt haben. Und geben Sie damit auch der Wahrheit die Chance, sich entfalten zu können.

Ich möchte Ihnen hierzu ein paar ganz einfache Fragen stellen:

Wer hat die Information über den medizinischen Notfall bei der Familie Jenewein weitergegeben?

Ist es wahr, dass Sie Einsatzprotokolle einer Blaulichtorganisation erhalten haben?

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Landespolizeidirektion Niederösterreich?

Welche Rolle spielt das vom ehemaligen ÖVP-NÖ-Geschäftsführer geleitete Innenministerium?

Von wem stammt die von Ihnen verbreitete falsche Information, dass es einen Abschiedsbrief geben würde, der die FPÖ und mich persönlich belasten soll?

Von wem stammt die von Ihnen verbreitete falsche Information, dass Hans-Jörg Jenewein im Koma liege? Haben Sie auch nur ansatzweise eine Ahnung, was das bei einer Familie auslösen kann?

Woher kommt die Vertrauenswürdigkeit Ihrer „Informanten“, so dass auf eine Recherche völlig verzichtet wurde?

Welche Rolle spielt im gesamten Zusammenhang der stellvertretende Chefredakteur des Kurier und ÖVP-Intimus, Richard Grasl?

Welche Rolle spielt die Landeshauptfrau von Niederösterreich und ihr engstes persönliches Umfeld?

Kennen Sie eigentlich den Ehrenkodex des Presserates in Zusammenhang mit Suiziden und Suizidversuchen?

Und eine letzte Frage: Wie geht es Ihnen eigentlich dabei, wenn Sie derart tief in die Privatsphäre eines Menschen und seiner Familie eingreifen und dabei auch noch Falschmeldungen verbreiten?

Sehr geehrte Frau Metzger, sehr geehrter Herr Budin!

Bitte besinnen Sie sich, bei welcher Zeitung Sie arbeiten.

Die Kronen Zeitung hat einmal mit dem Slogan geworben: Mut. Haltung. Unabhängigkeit. Werden Sie den Werten Hans Dichands gerecht.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Kickl

FPÖ fordert Aufklärung

Auf die innerparteilichen Forderungen nach einem FPÖ-Präsidium zur Aufklärung der Anzeigen ist Parteichef Kickl hingegen noch immer nicht eingegangen. Die Anzeige warf der FPÖ Wien vor, von 2015 bis 2020 Parteigelder „ab­gezwickt“ zu haben und damit einstige Wiener Blaue zu „versorgen“. All das sei über ein mutmaßliches Vereinskonstrukt passiert.

Die FPÖ dementiert die Vorwürfe. Und die Staatsanwaltschaft ging den Vorwürfen bislang offenbar auch nicht nach. Aber: Der Entwurf für diese Anzeige fand sich auf einem Datenstick von Hans-Jörg Jenewein, den die Ermittler im Zuge einer Hausdurchsuchung sichergestellt hatten. Die Ermittler schrieben an die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass es „lebensfremd“ sei, dass Jenewein in die Anzeige nicht involviert sei.

Das erfuhr die FPÖ vergangene Woche nach Akteneinsicht ihres Anwalts. FPÖ-Chef Kickl ließ Jenewein dienstfrei stellen. Das heißt, dass er die Bezüge weiter bekomme, bis alles aufgeklärt sei. Genau diese Aufklärung fordern die Wiener Blauen.