Die Aufregung um die das SPÖ Grillfest am Traunsee war groß. Für den SPÖ-Chef Andi Babler ein Heimspiel, NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter griff Babler an. Nun schaltet sich auch die ASKÖ Gmunden ein.

Kurioser Twitter-Streit in den vergangen Tagen zwischen Andreas Babler und der NEOS-Abgeordneten Henrike Brandstötter. Der Hintergrund: Am Freitag veranstaltete die SPÖ Gmunden ein Sommergrillfest, welches direkt am Traunsee stattfand. "Der ASKÖ Gmunden ermöglicht die Nutzung des Traunsees auch für unsere Leute, die nicht mit goldenem Löffel im Mund geboren wurden", so Babler in einem Tweet, den er von der Veranstaltung absetzte.

NEOS-Attacke

NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter sah dies ein wenig anders und mahnt ein, dass der Badestrand nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sei: "Der Badestrand, von dem Babler hier spricht, ist mitnichten ein öffentlicher Platz für alle, die "nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden", sondern ASKÖ-Privatstrand nur für Mitglieder – inkl. Marina mit Bootsliegeplätzen für einige wenige Genossen"; so Brandstötter auf Twitter.

Wunderbares Sommergrillfest gestern bei der SPÖ Gmunden, direkt am Traunsee. Der ASKÖ Gmunden ermöglicht die Nutzung des Traunsees auch für unsere Leute, die nicht mit goldenem Löffel im Mund geboren wurden. 1/3 pic.twitter.com/XLQrc3aC7a — Andi Babler (@AndiBabler) July 8, 2023

ASKÖ reagiert

Jetzt reagiert der ASKÖ auf die Vorwürfe: "Der ASKÖ hat nichts mit der SPÖ zu tun, sondern ist ein eigenständiger gemeinnütziger Verein. Es ist jeder beim ASKÖ willkommen. Egal welcher Partei man angehört. Auch Parteilose sind herzlich willkommen.“, so ASKÖ-Obmann Gessert.

© ASKÖ Gmunden

Auch gegen die NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter schießt der ASKÖ Obmann. "Liebe NEOS, sehr geehrte Frau Brandstötter, was genau stört Sie jetzt daran, dass wir vom ASKÖ Gmunden um günstige Preise neben allen anderen auch den MindestpensionistInnen, den sozial Schwächeren und den ArbeitnehmerInnen eine Möglichkeit bieten, dass sie die gesamte Infrastruktur am See die wir bieten, nutzen können?.

Den Seezugang in Gmunden könnnen alle Mitglieder des ASKÖ nutzen. Die Kosten für eine Vollmitgliedschaft belaufen sich hier auf 29 € im Jahr. Für Pensionisten beträgt der Betrag 18 €.