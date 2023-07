Streit um privaten 'SPÖ-Strand' eskaliert

Am Freitag stand das Sommergrillfest der SPÖ Gmunden am Traunsee an. Für den SPÖ-Chef Andi Babler ein Heimspiel, NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter griff den neuen starken Mann der SPÖ aber frontal an.

Twitter Streit zwischen der NEOS-Abgeordneten Henrike Brandstötter und dem SPÖ-Chef Andreas Babler. Der Hintergrund: Am Freitag veranstaltete die SPÖ Gmunden ein Sommergrillfest, welches direkt am Traunsee stattfand. "Der ASKÖ Gmunden ermöglicht die Nutzung des Traunsees auch für unsere Leute, die nicht mit goldenem Löffel im Mund geboren wurden", so Babler in einem Tweet, den er von der Veranstaltung absetzte.

NEOS-Konter

NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter sah dies ein wenig anders und mahnt ein, dass der Badestrand nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sei: "Der Badestrand, von dem Babler hier spricht, ist mitnichten ein öffentlicher Platz für alle, die "nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden", sondern ASKÖ-Privatstrand nur für Mitglieder – inkl. Marina mit Bootsliegeplätzen für einige wenige Genossen"; so Brandstötter auf Twitter.

Freundschaft! Der Badestrand, von dem Babler hier spricht, ist mitnichten ein öffentlicher Platz für alle, die "nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden", sondern ASKÖ-Privatstrand nur für Mitglieder – inkl. Marina mit Bootsliegeplätzen für einige wenige Genossen. https://t.co/mxmpH1B4iB — Henrike Brandstötter ???????????????? (@brand_rede) July 9, 2023

Besonders die SPÖ prangert immer wieder an, dass nur ein geringer Teil der Strandzugänge für die Öffentlichkeit zugänglich sei. Besonders an den großen Seen Österreichs sind die Zugänge nahezu nur noch privat. Am Wörthersee sind mittlerweile 82 Prozent der Uferfläche privat, am Ossiacher See und Attersee sind es jeweils 76 Prozent. "Die Natur dürfe "nicht nur wenigen Reichen zur Verfügung stehen. Wasserzugänge müssen für alle da sein – und nicht von der Geldbörse abhängen", so Herr im vergangenen August. Zudem forderte sie einen freien Zugang zu den Seen für alle Österreicher.