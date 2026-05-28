Umfrage: FPÖ kratzt wieder am 40er - Koalition stagniert

Die FPÖ erreicht wieder ihrer Rekordstand in der Sonntagsfrage - vom 40er ist sie nur noch 2 Punkte entfernt.

Die FPÖ wäre derzeit überlegene Wahlsiegerin - das zeigt auch die brandaktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte vom 18. bis 26. 6., maximale Schwankung 2,2 %).

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Beständig. Würde am kommenden Sonntag der Nationalrat neu gewählt - die FPÖ könnte laut Hochrechnung der Lazarsfeld Gesellschaft einen Stimmenanteil von 38 % erwarten. Das ist ein Punkt mehr als vergangene Woche, die FPÖ ist damit wieder auf ihrem Höchstwert. Was auffällt: Die Blauen haben sich auf diesem Niveau stabilisiert - seit Jahresbeginn sind sie kein einziges Mal unter die 35-%-Marke gerutscht.

2 Probleme. Herbert Kickl hat dennoch zwei Probleme: Derzeit sind keine Neuwahlen in Sicht, selbst am extrem schwierigen Doppelbudget 27/28 scheint die Ampelkoalition nicht zu scheitern. Und selbst wenn: Mit ihrer radikalen Oppositionspolitik hat Kickl die anderen Parteien als Partner vergrault, selbst in der ÖVP ist die Lust nach Blau-Schwarz nicht mehr existent. Der "Volkskanzler" Kickl müsste also ordentliche Abstriche von seinen Forderungen machen, um eine Regierung anführen zu können.

Ampel kommt nur auf 90 von 183 Mandaten

Schwache Ampel. Auf der anderen Seite geht es den Parteien der Ampelkoalition ausgesprochen miserabel: Die ÖVP kommt aktuell auf 21 %, das sind fünf Punkte weniger als sie bei der Wahl 2024 hatte, auch SPÖ und NEOS liegen unter ihren Ergebnissen, mit 18 bzw. 8 % kann man keine großen Sprünge machen. Die Mehrheit wäre in diesem Fall ebenfalls futsch: Nur 90 Mandate brächte die Ampel derzeit auf die Waage, zum Regieren bräuchte sie mindestens 92. Derzeit sitzen übrigens 110 Abgeordnete von ÖVP, SPÖ und NEOS im Nationalrat.

Und die Grünen? Denen geht es sozusagen mittelprächtig: 10 % sind mehr als sie 2024 hatten, zudem liegt man vor dem direkten Konkurrenten NEOS. Aber besser als 11 % waren sie seit Jahresbeginn nie, trotz des Oppositionsbonus und der Tatsache, dass sie harte Sparmaßnahmen nicht mittragen mussten.