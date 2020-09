Kurz vor der Wien-Wahl ermittelt jetzt die Justiz noch intensiver gegen FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer: Bei einem Verdächtigen in der Asfinag-Aufsichtsrat-Causa fand eine Hausdurchsuchung statt.

Die Hausdurchsuchung bei dem Immobilienunternehmer sollte streng geheim bleiben. Oe24.at erfuhr schon am Freitagmorgen von der Razzia. Dem bekannten Firmenchef und Ex-Aufsichtsrat der Asfinag wird vorgeworfen, dass er zweimal 10.000 € an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" gespendet haben soll. Dafür - so der bisher unbewiesene Verdacht - hätte ihn der damalige FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer in den Asfinag-Aufsichtsrat berufen. Die Justiz ermittelt deshalb nun schon seit Monaten gegen FPÖ-Bundesparteiobmann Hofer und auch gegen Heinz-Christian Strache.

Für Hofer und die FPÖ kommt diese Hausdurchsuchung wenige Tage vor der Wien-Wahl ziemlich ungelegen. Immerhin wird just aus FPÖ-Kreisen immer wieder versucht, Ex-Parteichef Strache mit weiteren Insider-Informationen aus den Ermittlungsakten zu beschädigen. Auf diese Weise versucht er sich von Strache abzugrenzen. Dass Norbert Hofer auch vom Parlament an die Justiz ausgeliefert worden ist und seine Immunität als Nationalratsabgeordneter aufgehoben worden ist, trägt nicht wirklich dazu bei, dass der Fall unbeachtet bleibt. Hofer musste bei diesem Votum jedoch nicht selbst für seine Auslieferung stimmen, er führte zu diesem Zeitpunkt als Dritter Nationalratspräsident die Sitzung.

Der FPÖ-Bundesparteiobmann betonte zu den Vorwürfen schon beim Beginn der Ermittlungen gegen ihn: "Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe bei der Bestellung von Aufsichtsräten stets nach Kriterien der Eignung von Personen gehandelt."