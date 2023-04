Preis-Schock bei Pizza und Pommes

Preis-Explosion bei einst günstigen Lebensmitteln wie Pizza, Pommes, Öl, Zucker. Teuerung: Lebens- & Reinigungsmittel kosten heuer ein Drittel mehr, vieles wurde sogar noch teurer.

Teuerung. Das Leben ist deutlich teurer geworden. Die Arbeiterkammer hat für den AK Preismonitor die Preissteigerungen erhoben – und dabei März 2023 mit März 2022 verglichen.

Pizza und Co. kosten viel mehr. 40 der preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln in sieben Geschäften sind deutlich teurer geworden: So kostet Tiefkühlpizza (1 kg) im Vergleich 91 % mehr. Der Durchschnittspreis liegt jetzt bei 4,62 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 2,42 Euro. Für 1 kg Zucker zahlte man früher 82 Cent – jetzt sind es 1,40 Euro. Kristalzucker ist somit um 72% teurer geworden. Ein Kilo Fischstäbchen war vor einem Jahr noch für 4,36 Euro zu haben. Jetzt kostet es 7,21 Euro, plus 66% (s. Tabelle).

Günstig Einkaufen im Schnitt 29,9 % teurer

Einkauf im Check. Ein Einkaufskorb mit den preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln kostet im März 2023 um 29,9 % mehr als im März 2022. War er vor einem Jahr noch um rund 58,33 Euro zu haben, so sind es heuer im März knapp 76 Euro.

Die günstigsten Produkte. Bei den günstigsten Produkten handelt es sich meist um Eigenmarken der Geschäfte, etwa Clever oder S-Budget. (bra)