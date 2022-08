Ganz entspannt und braun gebrannt zeigt sich dieser (Ex-) Politiker auf Facebook – seine Fans erkennen ihn kaum wieder.

Müde, blass und abgekämpft – so kannte man Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Ende seiner Amtszeit. Seit seinem Rücktritt im Frühjahr 2021 arbeitet Anschober als Autor (Pandemia) und Vortragender und genießt – so scheint es zumindest auf Social Media – viel Zeit in der Natur.

Anschobers Amtszeit von Jänner 2020 bis zu seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen im April 2021 war fast ausschließlich von Corona geprägt. Gab es zunächst noch Lob für sein Krisenmanagement mit ruhigen, wenn auch ausschweifenden Erklärungen, drehte sich im Lauf der zähen Monate die Stimmung. Verordnungen missglückten, die Reibereien mit dem Kanzleramt nahmen zu, die Verhandlungen mit den Ländern zu Lockdowns und Impfungen waren mühsam, Drohungen von Maßnahmen-Gegnern standen auf der Tagesordnung. Zwei Kreislauf-Kollapse, schlechte Blutdruck-Werte, Tinnitus und Erschöpfung ließen Anschober schließlich das vorläufige Ende seiner politischen Karriere verkünden.

Das neue Leben scheint dem Ex-Gesundheitsminister jedenfalls gut zu tun.