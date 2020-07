Regierung beschließt einheitliches Ampel-Modell

Der Ministerrat gibt heute grünes Licht für Corona-Ampel des Gesundheitsministers.

Nach bereits vier Ankündigungen durch die Bundesregierung soll es heute endlich so weit sein. Die Corona-Ampel wird von Türkis-Grün beim Sommerministerrat auf den Weg geschickt. Einzig: Das Virus-Frühwarnsystem ist noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Beschlossen werden sollen am Mittwoch lediglich die vier Indikatoren, nach denen die vierfarbige Ampelschaltung später durchgeführt werden soll: Spitalskapazitäten, der prozentuelle Anteil an positiven Tests, die täglichen Steigerungen sowie die Clusteranalysen.

+++ Statement LIVE auf oe24.TV +++

Noch unklar, welche Farbe welche Maßnahme bringt

Klar ist, dass mit einem Schema von Rot über Orange und Gelb bis Grün auf wissenschaftlicher Basis automatisiert die aktuelle Corona-Lage sichtbar gemacht und definiert werden soll, wann Maßnahmen gelockert bzw. verschärft werden.

Testlauf später

Aber welche Ampelfarbe schließlich zu welchen Maßnahmen führt, das wird gerade erst – auch unter Einbindung der Länder – ausgearbeitet.

So wird der Probebetrieb der Corona-Ampel auch erst Mitte August starten. Bis September sollte alles laufen.

oe24 berichtet ab 11:45 Uhr LIVE