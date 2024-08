Wirtschaftsminister Martin Kocher wird künftig OeNB-Chef, Vorhofer wird Krisenkoordinator.

Nach wochenlangen Verhandlungen in der türkis-grünen Regierung gab es nun mehrere Einigungen bei Postenbesetzungen. So wird etwa Wirtschaftsminister Martin Kocher künftig Gouverneur in der Österreichischen Nationalbank.

Näheres in Kürze...