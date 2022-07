Krisen-Kabinett berät Teuerung: Wien plant Vorstoß

Zum Krisenkabinett der Regierung stoßen am Montag Länder-Vertreter und die Opposition. Es wird eine turbulente Sitzung.

Das Energie-Krisenkabinett soll am Montag ab 16 Uhr laut Kanzler Karl Nehammer zunächst ein Update erarbeiten, wie Österreich angesichts sinkender Gasimporte durch den Winter kommt. Aktuell sind die Speicher zu 50,35 % gefüllt – Energieministerin Leonore Gewessler soll erklären, wie wir für die kalten Monate gerüstet sind. Nehammer zu ÖSTERREICH: "Wir tun alles dafür, um die Versorgung des Landes mit Strom und Heizwärme für die kommenden Monate und den Winter sicherzustellen. Dafür braucht es die gemeinsame Anstrengung aller Akteure, über Partei

und Bundesländergrenzen hinweg."

Dem Krisenkabinett gehören Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), Energieministerin Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) an.

Teuerung. Doch in Wahrheit geht es vor allem um den Kampf gegen die Teuerung – heute eingeladen sind nämlich auch Ländervertreter sowie die Opposition.

Wien unternimmt Vorstoß für Felbermayr-Plan

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war bereits am Freitag bei Nehammer. Am Montag ist er bei einem Bürgermeister-Gipfel in Singapur. Stattdessen wird Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke einen Vorstoß für eine Deckelung der Energierechnungen starten – und sich am Modell von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr orientieren. Der schlug ja vor, das 80 % der Stromrechnungen nach Vorjahrespreisen bezahlt werden soll – und nur 20 % nach Marktpreisen, ein Anreiz zum Energiesparen also (s. u.).

Kickl fehlt als einziger Parteichef

Ruppig wird der Gipfel allemal: Von der Opposition kommen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch. Als einziger Parteichef ist also FPÖ-Obmann Herbert Kickl nicht dabei.