So kassierte "rote" Agentur bei Ministerien

Die SPÖ-nahe "bettertogether GmbH" erhielt Aufträge von roten Ministerien. Aber auch andere Ressort-Chefs nutzten die Dienste der Kommunikationsagentur.

"Wenn so etwas auffliegt, ist es an der Zeit zurückzutreten", ließ FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) am Dienstag wissen. Im Zentrum der Causa steht die "bettertogether GmbH". Jene Kommunikationsfirma, die unter anderem damit beauftragt wurde, den SPÖ-Chef auf eine ORF-"Pressestunde" vorzubereiten - für rund 6.000 Euro. Auch andere SPÖ-geführte Ministerien vergaben Aufträge an das Unternehmen. Insgesamt flossen im März über 30.000 Euro an das Unternehmen.

Pikant wird das Ganze dadurch, dass unter anderem die ehemalige Kommunikationsleiterin der SPÖ an der Agentur beteiligt ist. Auch Bablers jetzige Pressesprecherin war noch vor wenigen Jahren bei der Firma auf der Gehaltsliste. Schnedlitz ortet daher ein "System aus Freunderlwirtschaft und Selbstbedienung im roten Umfeld".

Auch ÖVP, FPÖ und Grüne setzten auf "bettertogether"

Die Kommunikationsagentur erhielt allerdings auch schon früher - selbst unter Türkis-Blau und Türkis-Grün - Regierungsaufträge. Aus einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2019 geht etwa hervor, dass auch das Tourismus-Ministerium unter Elisabeth Köstinger (ÖVP) auf die Dienste von "bettertogether" setzte.

Die frühere FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein unterhielt einen Werkvertrag für strategische Medienberatung mit der Agentur. Auch ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie die grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Wolfgang Mückstein vergaben Aufträge an das Unternehmen.

Bis zu 55.000 Euro für einen Auftrag

Und auch aus SPÖ-Ministerien gab es bereits früher Steuergeld-Aufträge für "bettertogether", etwa im Verkehrsministerium von Jörg Leichtfried (SPÖ) - er ist mittlerweile Staatssekretär im Innenministerium.

Die Auftragssummen bewegen sich dabei jeweils im Rahmen von einigen Hundert Euro bis zu rund 55.000 Euro.