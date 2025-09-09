SPÖ-Ministerin: 3 Medientrainings binnen 30 Tagen

Im Justizministerium gab es im April erneut ein Medientraining. Und auch diesmal wurde wieder die "bettertogether"-Agentur, die auch schon Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) schulte, beauftragt.

Ein Mediencoaching um rund 6.000 Euro brachte Vizekanzler Andreas Babler in Bedrängnis. Im Juni deckte eine parlamentarische Anfrage auf, dass er sich im Frühjahr für die ORF-"Pressestunde" vorbereiten ließ. Er selbst argumentierte, dass es sich um eine Aufarbeitung von Medieninhalten handelte.

Vor allem die Agentur "bettertogether", die den Auftrag erhielt, geriet dabei in den Fokus der FPÖ. Immerhin ist die ehemalige Kommunikationsleiterin der SPÖ an der Agentur beteiligt. Allerdings setzten bereits viele Parteien auf die Dienste der Firma. Etwa das Tourismus-Ministerium unter der damaligen Ressort-Chefin Elisabeth Köstinger, der frühere ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher oder die ehemaligen Grünen-Minister Rudolf Anschober und Wolfgang Mückstein. Selbst die damalige FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein unterhielt einen Werkvertrag für strategische Medienberatung mit der Agentur.

Sporrer: Drei Medientrainings binnen eines Monats

Aus derselben Anfrage-Serie, die auch Bablers Medientraining aufdeckte, ging auch hervor, dass sich die rote Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) von der Agentur coachen ließ. Am 6. März gab es ein Medientraining für 4.200 Euro, am 25. März eines für 3.120 Euro.

Doch das war offenbar nicht das Ende. Denn wie aus einer neuen Anfrage von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hervorgeht, gab es am 2. April noch ein Medien-Training von der "bettertogether GmbH". Kostenpunkt: 4.704 Euro. Damit gab es im Justiz-Ressort insgesamt drei Medien-Trainings binnen eines Monats! Die Kosten beliefen sich auf knapp über 12.000 Euro.

"Rote Freunderlwirtschaft geht munter weiter"

Für den blauen Abgeordneten ist klar: „Die rote Freunderlwirtschaft geht munter weiter". Und: „Es ist einfach beschämend und zeigt, was der SPÖ wichtig ist. Es geht nicht darum, die Nöte der Menschen zu lindern, es geht den Genossen einzig darum, dass ihre Parteifreunde die Taschen gefüllt bekommen. Besonders tragisch ist aus meiner Sicht, dass auch die Justizministerin bei diesem Spiel ungeniert mitmacht. Sie sollte eigentlich den Rechtsstaat schützen und gegen solche Freunderlwirtschaft vorgehen."

Besonders brisant sei laut Schnedlitz, dass die Beauftragung der Agentur laut Anfragebeantwortung "mangels eigener fachspezifischer Expertise" erfolgte. „Ministerin Sporrer hat zwei Pressesprecher und einen Pressereferenten. Die fachspezifische Expertise im Pressebereich sollte ihr Kabinett daher eigentlich besitzen, der Steuerzahler bezahlt ja auch dafür", so der FPÖ-General.