Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) - er befindet sich momentan in Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und Neos - wandte sich auch heuer wieder mit einem Brief an die oe24-Chefredaktion. Darin wünscht er auch allen Leserinnen und Lesern von oe24 ein „gesegnetes und frohes Weihnachtsfest“.

