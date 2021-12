Roman Rafreider von ORF-Aufgaben entbunden

Der ORF-Moderator erklärte seinen Auftritt mit persönlich-familiären Gründen.

Der Auftritt von Roman Rafreider im ZiB-Flash um 21.52 Uhr sorgte am Dienstag für Riesenaufregung: In den sozialen Netzwerken herrschte schon Minuten nach der Sendung helle Aufregung. Denn viele User waren der Meinung, ZiB-Star Roman Rafreider habe indisponiert gewirkt. Bei der Moderation musste sich der TV-Anchor auch kurzfristig am Tisch festhalten, wie in einem Mitschnitt auf Youtube zu sehen war. "Einen schönen guten Abend aus dem Info-Studio -mit einem kurzen Nachrichten-Update", begann Rafreider eher lallend -kein Wunder, dass sich viele User fragten, ob er betrunken war. Der Aufsager, so ätzte einer der Twitteranten, "hat schon Kultqualität".

Wie der "Standard" am Mittwoch berichtet, wurde Rafreider inzwischen von allen Aufgaben entbunden. Der Moderator soll sich für seinen Auftritt entschuldigt und ihn mit persönlich-familiären Gründen erklärt haben. Der ORF will nun Konsequenzen prüfen, eine Entlassung soll es aber keine gegeben haben.

So reagiert das Netz

einmal volltanken bitte! (roman, medienmensch, kurz vor dienstantritt) #zibflash — tobbit (@tobbizzle) December 14, 2021

Richtig einen reinlöten und dann auf Sendung gehen, feier ich grad extremst. @RomanRafreider Sehr geile Nummer ???? #zibflash #ruffryder #echtfett — Felix Ankermann (@AnkermannFelix) December 14, 2021