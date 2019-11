Budget sprengt 3-Milliarden-Grenze

Bis Ende 2019 schon 800 Mio. € Schulden abgestottert – 2020 geht es weiter.

Salzburg. Salzburg baut mit dem Budget 2020 weiter Schulden ab, wie Finanzreferent Christian Stöckl heute darlegen will.

Im doppischen Finanzierungshaushalt stehen Einzahlungen von rund 2,99 Milliarden Euro Auszahlungen von rund 3,05 Milliarden Euro gegenüber.

Ausgeglichener Haushalt. Die Differenz in der Höhe von rund 60 Millionen Euro kann laut Stöckl durch den Kassenbestand abgedeckt werden, wodurch der Haushalt ausgeglichen ist.

Schulden-Abbau. Nachdem es in den vergangenen Jahren gelungen ist, den Schuldenberg des Landes um mittlerweile über 800 Millionen Euro zu reduzieren (inklusive 2019), wird dieser Weg auch mit dem Budget 2020 konsequent fortgesetzt. „Das wird zwar nicht mehr in der Dimension der vergangenen Jahre möglich sein, aber allein die tilgenden Darlehen bringen uns eine Reduktion der Schulden in der Höhe von rund 6,5 Millionen Euro. Durch weiterhin sehr strengen Budgetvollzug sollte es aus heutiger Sicht aber möglich sein, mehr Schulden abzubauen“, so Stöckl.

Spitäler-Neubau. Trotz des Sparkurses wird weiter investiert – vor allem im Bereich der Pflege und in Neubauten und Sanierungen von Spitälern, wie Stöckl, der auch Gesundheitsreferent ist, betont: Es sollen 290 Mio. € fließen.