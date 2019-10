SPÖ will "Kultureuro" einheben

Salzburg. Der Tourismus zählt in Salzburg zu den wichtigsten wirtschaftlichen Standbeinen des Landes. Dennoch, so SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger, ist es hoch an der Zeit, dass sich Salzburg Gedanken macht, wie die Zukunft des Tourismus gestaltet werden soll. So soll etwa künftig ein „Kultureuro" pro Touristen eingehoben werden. Möglich werden soll das über eine Anhebung der Ortstaxe.

Idee. Derzeit zahlen Gäste 1,50 Euro. Mit den zusätzlichen Einnahmen von einem Euro pro Urlauber will Auinger vor allem den Kulturbereich zweckgebunden fördern. „Die Idee wäre, einen Teil auf Rücklage zu führen, weil große Investitionen in unseren Gebäuden immer wieder anstehen, ob das die Festspiele sind, das Landestheater oder die einzelnen Museen. Und dass man den Rest des Budgets dann einmal der freien Szene zur Verfügung stellt“, so der SPÖ-Vizebürgermeister.

Gesetzesänderung. Damit der Kultureuro eingeführt werden kann, müsste das Land das Ortstaxengesetz ändern. Hier habe es laut Auinger bereits erste Gespräche und positive ­Signale für eine Einführung gegeben.