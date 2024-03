IS-Terror-Alarm zu Ostern in Europa

Nach dem IS-Terror in Moskau fürchten westliche Geheimdienste, dass Islamisten weitere Terrorattentate in Europa rund um Ostern planen könnten.

Frankreich hat die Terrorwarnstufe bereits nach oben geschraubt. Auch in den übrigen EU-Hauptstädten – und natürlich im Vatikan – herrscht vor den Osterfeiertagen Alarmstufe Rot.

USA warnen bereits seit 7. Oktober vor IS-Terror

Nach dem IS-Terroranschlag in Moskau bewahrheitet sich wovor die US-Geheimdienste seit dem Hamas-Terror-Massaker seit 7. Oktober warnen: Dass jetzt weitere islamistische Terrorgruppen Attentate in Europa planen.

Stephansdom, Vatikan und Co im Visier

Auch in Wien werden heikle religiöse Symbole wie der Stephansdom zu den Osterfeiertagen besonders geschützt werden. Die Tipps über Bedrohungsszenarien kommen übrigens fast immer von den diversen US-Diensten, die die elektronische Kommunikation der Jihadisten – egal, ob IS, IS Kohrasan, Hamas oder Al Qaida – genau überwachen.

Furcht besteht auch vor Einzeltätern.