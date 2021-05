Heute sperrt Österreichs Kultur wieder auf. Der Fahrplan zum Neustart.

Nach 198 ­Tagen im Lockdown sperrt heute unsere Kultur endlich wieder auf.

Premieren

Endlich sperrt auch die Kultur in Österreich wieder auf. Mit strengen Regeln (3G), verminderter Kapazität (bis zu 1.500 Besucher indoor bzw. 3.000 outdoor) und vollem Programm. So stehen bereits heute die Premieren von Faust (Staatsoper), Lukas Resetarits mit dem neuen Programm Das Letzte (Stadtsaal) oder Die Odyssee (Schauspielhaus) an.

Pop

Nach einer langen Durststrecke gibt es in Graz das erste Konzert. Die Chart-Sturmer Josh. ­(Cordula Grün) und Alle Achtung (Marie) rocken im ­Doppelpack im Orpheum.

Auftakt. Eröffnet wird die neue Kultur-Saison von Perkussionist Manu De­lago. Bereits um 11 Uhr startet er seine Recycling Tour im Wiener Stadtsaal.

Fast alle Bühnen

Am Abend sperren dann fast alle Bühnen wieder auf: vom Salzburger Schauspielhaus (Lamm Gottes) über das Linzer Landestheater (Flüstern in stehenden Zügen) bis zum Theater in der Josefstadt (Der Bockerer).