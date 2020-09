So reagiert Anschober auf den dramatischen Anstieg

Minister warnt vor einer exponentiellen Steigerung: "Diese Zahlen sind für diesen Zeitpunkt deutlich zu hoch"

Die aktuellen Corona-Zahlen haben am Samstag neuerlich eine drastische Zunahme gezeigt: Laut Innen- und Gesundheitsministerium gab es nicht weniger als 869 Neuinfektionen, davon alleine 444 in Wien. 580 Neuinfektionen waren am Freitag gemeldet worden, ein Wert, den nun die Bundeshauptstadt gemeinsam mit Niederösterreich (135) beinahe erreicht hat.

Bisher gab es 32.696 Erkrankte, 754 Personen sind bisher an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 26.579 wieder genesen. Aktuell befinden sich 209 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 42 der Erkrankten auf Intensivstationen.

"Zahlen deutlich zu hoch"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober zeigt sich in einer Aussendung alarmiert. “Diese Zahlen sind für diesen Zeitpunkt deutlich zu hoch. Jetzt muss mit aller Kraft daran gearbeitet werden, dass daraus keine exponentielle Steigerung in Richtung einer zweiten Welle wird." Anschober betont allerdings, dass durch die massiv erweiterte Teststrategie auch die aktuellen Infektionszahlen nicht vollständig vergleichbar mit den Zahlen des Frühlings sind. Aber 869 dabei festgestellte Neuinfektionen bei gleichzeitig 322 Neugenesenen in den vergangenen 24 Stunden sind eine besorgniserregende Entwicklung."

Der Minister weist auch noch einmal auf die Schritte hin, die bereits gesetzt wurden. "Diese Entwicklung der Neuinfektionszahlen bestätigt die Notwendigkeit der gestrigen Beschlüsse der deutlichen Ausweitung der Schutzmaßnahmen. Mit Gültigkeit ab Montag, Null Uhr, werden die massive Ausweitung des Mund-Nasenschutzes und die Beschränkung der Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen in Kraft treten. Die positiven Auswirkungen werden wir – wie uns die Erfahrung des Frühlings zeigt – nach 10 bis 14 Tagen auch in der Statistik wiederfinden. Zusätzlich wird die Corona-Kommission ihre Arbeit weiter intensivieren und kommende Woche zwei kurzfristige Risikoeinschätzungen durchführen. Auf Basis dieser professionellen Risikobewertungen werden wieder Empfehlungen für die Politik erarbeitet.”