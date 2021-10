Sprit um 9 Cent teurer

Vorsichtig steigt Österreich in die Ökosteuer ein — doch das Geld kommt wieder zurück.

Wien. „Weniger Dreck in der Luft, aber mehr Geld im Börsel“, brachte der grüne Vizekanzler Werner Kogler die neue Öko-Steuer auf den Punkt. Tatsächlich steigt die Regierung aber sehr vorsichtig in die CO2-Bepreisung ein. Und so funktioniert‘s:

➜ CO2-Preis. Ab 1. 1. 2022 müssen Energie-Unternehmen für Sprit, Öl, Gas und Kohle je nach CO2-Ausstoß Zertifikate kaufen, eine Tonne wird dann 30 Euro kosten – 2025 dann schon 55 Euro. Die Preise werden an die Konsumenten weitergegeben – konkret werden Treibstoffe 2022 um 9 Cent teurer – 2025 sollen es dann schon 16,5 Cent sein. Aber. Die günstigere Besteuerung des Diesel bleibt – er steigt so wie Benzin, aber eben nicht stärker, hier sind die Grünen gescheitert. Faustregel. Bei einer Jahresleistung von 12.000 km und einem Verbraucht von 10 l

100 km gibt es Mehrkosten von rund 108 Euro im 1. Jahr – 2025 werden es dann schon 200 Euro sein.