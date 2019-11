Bundesparteien helfen Steirern im Endspurt

Bis auf die SPÖ und die KPÖ erhalten alle zum Schluss noch Rückenwind aus Wien.

Graz. Am Sonntag ist der ultrakurze Wahlkampf in der Steiermark nach keinen drei Wochen zu Ende. Zum Finale greifen Sebastian Kurz, Norbert Hofer, Werner Kogler und Beate Meinl-Reisinger ihren Landeskollegen noch einmal unter die Arme. Nur die SPÖ verzichtet auf „Hilfe“ aus Wien. Ab Mittag wird in der City und am Lendplatz noch fleißig mit Promis geworben. Die SPÖ will dagegen bis zu letzten Minute auf der Straße wahlkämpfen und spritzt eine große Schlusskundgebung.

Auch die KPÖ setzt auf eine Demo zu Sachthemen statt auf Promi-Aktionen.