Koalitionsflirt kurz vor dem Wahlsonntag

In den finalen Elefantenrunden gibt es Annäherungsversuche an LH von allen Seiten.

Graz. Ein sehr kurzer Wahlkampf steht nun im Finale und natürlich wollen alle wissen, wer mit wem nach dem Sonntag koalieren wird. Landeshauptmann Schützenhöfer (ÖVP) weit vor den anderen fünf werbenden Parteien.

Partner. Sein Vize Michael Schickhofer (SPÖ) gab sich nach Ausrufung der Neuwahlen vor Wochen noch auf Krawall gebürstet und sprach dem Ex-Partner Handschlagqualität ab. Nun kann er sich wieder eine Zusammenarbeit vorstellen. „Das ist wie in einer Beziehung, wenn einer fremdgeht. Meine Hand bleibt ausgestreckt“, so der Spitzenkandidat am Dienstag. Auch Mario Kunasek von den Blauen unterstrich wiederholt sein Interesse an einer Zusammenarbeit. Eine schwarz-grüne Variante wäre rechnerisch laut Umfragen knapp möglich.

Nebenbuhler. Immerhin waren es die Stimmen der Grünen, die die vorgezogenen Neuwahlen ermöglichten. Sandra Krautwaschl von der Öko-Partei gab sich bisher bedeckt. Mega-Konkurrenz für alle Werbenden, dürfte die befürchtet niedrige Wahlbeteiligung sein. Casinos-Affäre und die Traum-Prognosen für die ÖVP könnten zum Schwänzen animieren, so Politologe Peter Filzmaier.