LT-Wahl: Steirer können ab heute schon wählen

Wer am Wahlsonntag keine Zeit hat, kann heute schon im Amt zur Urne gehen.

Steiermark. Heute, neun Tage vor der LT-Wahl am 24. November, findet offiziell der Wahlauftakt statt. .An jedem steirischen Gemeindeamt können die gemeldeten Wähler heute schon ihre Stimme abgeben. Die extra eingerichtete Sonderurne muss zumindest in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr den Wählern zur Verfügung stehen. Mitzubringen ist ein Lichtbildausweis.

Nicht angenommen werden heute Wahlkarten. Diese müssen in einen Briefkasten.

Appelle. Viele Politiker nutzen diese Form der versetzten Wahl, da sie am Wahlsonntag oft sehr beschäftigt sein werden. Niko Swatek (Neos) flocht die Info für den Termin in den Wahlkampf ein. Auch Sandra Krautwaschl (Die Grünen) lud im Vorfeld zum gemeinsamen Vorwählen in ihre Heimatgemeinde ein.