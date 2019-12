Bogner-Strauß wird starke Frau der Koalition

Seit gestern steht die neue Landesregierung mit Ex-­Ministerin Bogner-Strauß.

Graz. Der steirische ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer nahm am Dienstag die LH-Wahl „mit großer Dankbarkeit an“. Er hoffe, den eingeschlagenen steirischen Weg weiterzugehen, denn er sei „angetreten für Zusammenarbeit“. Heute Abend wird er vom Bundespräsidenten offiziell in der Wiener Hofburg angelobt.

Team. Neu an seiner Seite ist die Ex-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß, die für das Amt der Landesrätin mit den Zuständigkeiten Gesellschaft, Gesundheit und Bildung wieder von Wien in ihre Heimat zurückkehrt.

Rucksack. Die gebürtige Gamlitzerin maturierte und promovierte in Graz und arbeitete vor dem Quereinstieg in die Politik als Chemikerin an der TU. Den Brocken, der ihr mit dem Ressort Gesundheit und dem Zankapfel Leitspital aufgebürdet wurde, „werde ich schon schaffen“, gab sie sich vor der Angelobung zuversichtlich.

Kritik. Bereits im Vorfeld übte die Opposition Kritik an der neuen schwarz-roten Koalition, die nun mit „Weiß-Grün“ einfach nur einen neuen Namen hätte. Den Grünen fehlt in der neuen, alten Konstellation der Klimaschutz. Claudia Klimt-Weithaler von der KPÖ stört es, dass der Bau des Liezener Spitals trotz negativer Volksbefragung einfach weitergeht.