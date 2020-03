GR-Wahl in der Steiermark wird fix stattfinden

Man habe die Lage in Sachen Coronavirus in Griff, auch wenn es ärger werden sollte.

Stmk. Die steirische Landesregierung hat am Mittwoch vom 19. Fall einer Coronavirus-Infektion in der Grünen Mark berichtet. Landeschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betonte: „Die Gemeinderatswahlen finden selbstverständlich statt.“ Schon heute soll ein Sozialpartnergipfel mit der Landesregierung stattfinden.

„Wir haben die Lage im Griff und sind vorbereitet, auch wenn es ärger wird“, informierte der Landeschef. Man habe in Spitälern Kapazitäten geschaffen, lasse Sorgfalt walten und setze die richtigen Schritte: „Wir wollen das große Problem nicht kleiner machen, aber auch nicht in panische Hysterie verfallen.“ Schützenhöfer unterstützt die teils „drastischen Maßnahmen“ der Bundesregierung, denn sie seien laut den Experten notwendig. Auch die Ab­sagen halte er für wichtig. „Es wird zu dramatischen Härtefällen kommen und die Auswirkungen sind in ihrer ganzen Tragweite heute noch gar nicht abschätzbar“, meinte er weiter.

GR-Wahl fix. Die Gemeinderatswahlen am 22. März würden jedenfalls durchgeführt, aber mit entsprechenden Hygienemaßnahmen: „Im Wahllokal sind ohnehin nicht mehr als ein paar Leute und die Beisitzer“, so Schützenhöfer.