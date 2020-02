KPÖ sammelte 5.000  Signaturen in 6 Wochen

In Rekordzeit sammelte die steirische KPÖ die Hälfte der nötigen Unterschriften.

Graz. Seit sechs Wochen sammelt die steirische KPÖ an Infoständen, in Gasthäusern und in Vereinen emsig Unterschriften für die Volksbefragung zum 38 Millionen Euro teuren Plabutsch-Gondel-Projekt. Die Gondel wurde vorigen Herbst verschoben, die Planungen zum Bau laufen trotzdem weiter. Eine versprochene Befragung der Grazer hätte im ersten Quartal 2020 kommen sollen. Mit 10.000 Unterschriften kann diese offiziell im GR beantragt werden.

Zuspruch. Unterschrieben wird gerne und fleißig. KP-Klubobmann Manfred Eber: „Der Zuspruch ist noch größer als bei Olympia!“ Für 21. März ist ein Wandertag mit Stadträtin Elke Kahr auf den Plabutsch als Aktion geplant.