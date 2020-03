Kommunisten wollen in Graz-Umgebung zulegen

Bei den heurigen GR-Wahlen ist die KPÖ im „Speckgürtel“ stärker vertreten denn je.

Graz-Umgebung. Die steirischen Kommunisten freuen sich in letzter Zeit über großen Zuspruch aus der Bevölkerung. Alleine im ehemaligen Sorgenkind Graz-Umgebung, wo sie bislang noch keinen Gemeinderatssitz ergattern konnten, tritt die Partei in acht Gemeinden an. Viele Kandidaten, die für die Dunkelroten bis März laufen, sind parteifrei.

Kernthemen. Die KPÖ punktet damit, dass ihr kein Thema zu klein, kein Mensch zu unwichtig ist. Spitzenkandidat Philip Reininger aus Gratwein-Straßengel: „Bei uns gab es eine Erhöhung der Wassergebühren um 50 Prozent. Das fällt Gutverdienern nicht auf, wohingegen andere mit ihren monatlichen Ausgaben kämpfen müssen.“