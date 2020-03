Land hilft Kultur und Sport mit 690.000 Euro

Ab heute können Sportler und Künstler die Landesunterstützung beantragen.

Graz. Seit heute, Montag, können Anträge für den Hilfsfonds des Landes für Künstler und Sportler gestellt werden. 690.000 Euro aus dem 53 Millionen schweren Soforthilfepaket sind diesen Berufsgruppen gewidmet.

Existenzbedrohung mit Fonds abfedern

Netz. Zusätzlich zu den Bundesmaßnahmen will das Kultur- und Sportressort des Landes ein engmaschiges Auffangnetz für Kulturschaffende und Sportler wie Trainer oder Skilehrer knüpfen. Sie sind jetzt besonders hart von den Corona-Veranstaltungsverboten betroffen. Der zuständige Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) dazu: „Wir wollen von Landesseite dafür Sorge tragen, dass auch in der derzeitigen Krisensituation kein Kunst- und Kulturschaffender sowie keine Sportlerin und kein Sportler zurückgelassen und in der Existenz bedroht wird.“

Anspruch. Die schriftlichen Anträge können vom heutigen Tage bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht werden. Geld bekommt, wer glaubhaft nachweisen kann, dass er durch die Covid-19-Krise in eine finanzielle Notlage geraten ist. Ausbezahlt werden pro Person für eine schwierige finanzielle Lage 917,35 Euro pro Monat. Das sind maximal 2.752,05 Euro für drei Monate.