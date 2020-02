Leitspital: Wirbel um das 'Sumpfgebiet'

Die FPÖ fordert die Offenlegung des Bodengutachtens zum Leitspital Liezen.

Graz. Heute dreht sich bei der Landtagssitzung alles rund um die dringlichen Anfragen. Ein Tagesordnungspunkt fällt sofort ins Auge: Das Leitspital ­Liezen, welches in den vergangenen Monaten zum Dauerbrenner geworden ist. Nachdem das Gutachten über die Bodenuntersuchung in Stainach-Pürgg bei Landesrätin Juliane Bogner-Strauß liegt, hakt die FPÖ heute nach.

Das Gutachten liegt seit vergangenem Herbst auf

Debatte. „Es ist mehr als befremdlich, dass sich die Landesregierung und insbesondere Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß offensichtlich seit Wochen weigert, die Öffentlichkeit über die tatsächliche Beschaffenheit des Grundstückes in Staunach-Pürgg zu informieren“, kritisiert FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. „LR Bogner-Strauß legt in der Causa Zentralklinik ein Schweigegelübde ab“, wettert er und verlangt ­daher eine sofortige Offenlegung der Ergebnisse des Bodengutachtens vom vergangenen Herbst. Kunasek fordert im Sinne der steirischen Bevölkerung daher mehr Transparenz.

Tagesordnung. Ein Blick auf die Tagesordnung zeigt, dass die heutige Sitzung eine anstrengende wird. So fordern die Grünen von LR Ursula Lackner (SPÖ) Auskunft über den „Wildwuchs an Asbestdeponien“ in der Steiermark. Elf dringliche Anfragen zu dieser Causa sollen Lichts ins Dunkel bringen.