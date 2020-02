So unterstützen Lang und Lercher die Regio-Wahl

Moralischer Support für die kommenden Wahlen im März kommt von der SPÖ-Spitze.

Judenburg. Am Mittwoch gab es bei der Aschermittwochsrede von der Nachwuchshoffnung Max Lercher nicht nur Kritik an den anderen Parteien. Der NR-Abgeordnete erinnerte die 200 Teilnehmer auch an die Ursprungswerte der Sozialdemokratie und stärkte damit wieder einmal die Basis, die aktuell für die GR-Wahlen in der Steiermark läuft.

Rückkehr zur Basis als wichtigstes Ziel für SP

Hilfe. „Man muss bei denen stehen, die in der Lebensrealität stehen“, bringt es der gebürtige Murauer auf den Punkt. Max Lercher, der als Bundesgeschäftsführer entfernt wurde und nun im Nationalrat sitzt, gilt gemeinsam mit dem Leobner Anton Lang als große Hoffnung der steirischen SP. Heute ist der frischgebackene steirische SPÖ-Chef Anton Lang in Deutschlandsberg und Voitsberg unterwegs, wo er die Bürgermeister und Teamleiter auf Betriebsbesuchen begleitet und für die Wahl am 22. März unterstützt.

Zugeschnitten. Im Großen und Ganzen ist der Regio-Wahlkampf individuell auf die Orts-Teams abgestimmt. Lang und Lercher geben dafür moralische Unterstützung. Das ist wichtig – gerade in den ehemals tiefroten Hochburgen der Obersteiermark rüsten sich zig Bürger- und Namenslisten zum Kampf. Alleine in der Gemeinde Zeltweg kann sich der Wähler zwischen 8 Fraktionen entscheiden.