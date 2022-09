Strache-Anwältin: "Versöhnung ist ausgeschlossen"

Interview auf oe24.TV: Scheidungsanwältin Kristina Venturini über die Hintergründe des Falls Strache.

oe24.TV: Sie haben die Bombe jetzt platzen lassen, die Scheidungsklage kam aus heiterem Himmel. Nicht nur Strache, sondern auch die Öffentlichkeit wurden überrascht.

Kristina Venturini: Ja, es mag überraschend sein, aber der Inhalt der Klage ist sehr elegant: Wir wollen so die Möglichkeit zu einer einvernehmlichen Scheidung geben. Der Inhalt ist völlig harmlos, wir reden nur von schweren Eheverfehlungen, halten uns aber sonst völlig bedeckt. Wir wollen dem HC Strache die Hand reichen und eine einvernehmliche rasche Scheidung.

oe24.TV: Warum kam das so plötzlich?

Venturini: Manchmal kommen im Leben Gründe zu­tage, wo man rasch entscheiden muss. Es liegt jetzt an Herrn Strache, dass es friedlich ausgeht.

oe24.TV: Eine einvernehm­liche Scheidung muss vorm ­Gerichts-Termin erfolgen, also vor dem 9. November?

Venturini: Jedes Gericht freut sich über eine friedliche Lösung, man könnte die Verhandlung sogar nach vorne verlegen in den Oktober.

oe24.TV: Ist eine Versöhnung der Eheleute noch möglich?

Venturini: Eine Versöhnung ist ausgeschlossen – was aber auf jeden Fall möglich ist, ist eine versöhnliche Partnerschaft zugunsten des gemeinsamen Kindes.

oe24.TV: Was heißt konkret einvernehmlich?

Venturini: Da kann das Ehepaar alles selbst vereinbaren ohne Richterin. Obsorge, Kontakte, Kindesunterhalt sowie Auflösung des gemeinsamen Haushaltes, Zahlungen eines Unterhaltes.

oe24.TV: Wird Philippa Unterhalt an Strache zahlen?

Venturini: Selbstverständlich nicht, da das Verschulden ganz klar bei Herrn Strache liegt. Wir werden aber eine amikale Lösung finden.

oe24.TV: Das sind spannende Sätze – den Beklagten trifft das alleinige Verschulden – warum ist das so?

Venturini: Weil mir die Mandantin das so geschildert hat. Es liegt an ihr, es zu beweisen. In diesem Fall wird das sehr einfach sein.

oe24.TV: Lieblos und respektlos verhalten, heißt es in der Klage – was heißt das?

Venturini: Jeder versucht, seinen Standpunkt zu vertreten. Wir wollen aber einen Rosenkrieg verhindern. Es liegt an Herrn Strache, sich jetzt an uns zu wenden und eine einvernehmliche Lösung zu finden.

oe24.TV: War die ganze Ehe nur ein Theater?

Venturini: Sie hatten natürlich sehr viele gute Jahre. Man kann sich Philippa Strache als Vorbild nehmen, sie hätte viel Zündstoff und könnte sagen, ich vernichte meinen Mann. Mit dem Ibiza-Video hat das gar nichts zu tun. Manchmal treten eben Dinge zutage, die zu einer solchen Klage zwingen.

oe24.TV: Alleiniges Verschulden, Ehe zerstört, die Klägerin behält sich die Darbringung von Sachbeweisen vor – Sie haben eine geladene Kanone.

Venturini: Genau so ist es. Der Herr Strache wird sich einen intelligenten Anwalt nehmen, der wird wissen, was das zwischen den Zeilen bedeutet. Er hat es in der Hand, dass es bei diesen Zeilen bleibt.

oe24.TV: Sie haben den HC Strache so überrascht, dass er keinen Anwalt hat?

Venturini: Arm ist er nicht, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass er schon einen Anwalt hat.