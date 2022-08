Strache wütet gegen Ex-Parteikollegen: "Dreckige Verleumdungen"

Ex-Vizekanzler und -FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sieht sich angesichts der Enthüllungen im Fall Hans-Jörg Jenewein als Opfer einer gezielten Rufmordkampagne.

"Welche schäbigen, ehrlosen und dreckigen Verleumdungen (Rufmord!) wurden da seit Jahren noch gezielt von vermeintlich Freiheitlichen gegen Freiheitliche und ihren ehemaligen Obmann lanciert?" fragt Strache seine Facebook-Fangemeinde.

Hintergrund sind die aktuellen Entwicklungen rund um Hans-Jörg Jenewein. Der frühere blaue Abgeordnete trat vergangenen Donnerstag aus der FPÖ aus, am Sonntag unternahm er mutmaßlich einen Suizidversuch. Jenewein soll für eine anonyme Anzeige gegen Ex-Parteikollegen verantwortlich sein – unter anderem Wien-Parteichef Dominik Nepp, Ex-Vizebürgermeister Johann Gudenus sowie Strache. Der Anzeigen-Entwurf wurde im September 2021 bei einer Hausdurchsuchung gefunden.

Der ehemalige Sicherheitssprecher der Freiheitlichen galt als enger Vertrauter von Parteichef Herbert Kickl – was dieser mittlerweile bestreitet. Kickl bezeichnete ihn zuletzt in einem Facebook-Posting lediglich als "einen von vielen Mitarbeitern". Dennoch wird vermutet, dass Kickl von der Anzeigen-Intrige gewusst haben muss.

Strache ortet "Rufmord-Netzwerk"

Strache scheint sich durch die Enthüllungen jedenfalls bestätigt zu fühlen. In einem weiteren Posting legte er nach und schrieb über sich: "Er ist stinksauer – jetzt, wo er weiß, wer hinter vielen der anonymen Anzeigen gegen ihn und seine Ehefrau Philippa steckt: HC Strache sieht in den geleakten Anzeigen auf dem PC von Hans-Jörg Jenewein ein Rufmord-Netzwerk."

User toben: "Kickl muss weg"

Auf Facebook erhält Strache von seinen Followern Rückendeckung: "Sollte sich dies bewarheiten, verstehe ich den Rückzug von Herrn Hofer", schreibt Nutzer in Bezug auf Norbert Hofer, der im Juni 2021 als FPÖ-Chef für Kickl Platz machte. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Der Feind kommt von hinten, wie in Kriegen, wo die Kugel meist von hinten kam! Kickl muss weg, Kickl hat seinen Hut zu nehmen!"