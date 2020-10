Tag der Milliardäre im Ibiza-U-Ausschuss

Heute werden im U-Ausschuss weitere potenzielle Spender befragt.

Heute und morgen herrscht im Ibiza-Unter­suchungsausschuss wieder einmal hoher Promifaktor. Konkret geht es um angebliche Großspender, die Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video genannt hat. Den Anfang als Auskunftsperson macht heute, Mittwoch, der milliardenschwere Immobilientycoon René Benko, der Spenden ja dementiert hatte. Zu seinen monetären Zuwendungen an die ÖVP wird dann wohl KTM-Chef Pierer Auskunft geben. Er hatte beispielsweise im Wahljahr 2017 eine Großspende an die Türkisen geleistet. Den Abschluss macht am Mittwoch Uniqa-Chef Andreas Brandstetter.

Am Donnerstag werden Klaus Ortner, der der ÖVP insgesamt 438.000 Euro ­gespendet hatte, und Unternehmer sowie NEOS-Geldgeber Hans Peter Haselsteiner den Abgeordneten Rede und Antwort zum Thema Parteispenden stehen.

Gestrige Befragung

Gestern stand abermals das Thema Glücksspiel im Vordergrund. Als Zeugin erschien Tina Liebich-Oswald, Großnichte von Novomatic-Gründer Johann Graf und Ehefrau des Novomatic-Aufsichtsratschefs. Sie war früher als Juristin dem Büro von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dienstzugeteilt – der am Dienstag ausnahmsweise nicht den Vorsitz führte.