Tirol-Hammer: Jetzt kommen "Sperrbezirke"

Im Streit um die Abschottung Tirols wegen der Südafrika-Mutation verschärft die Regierung die Gangart.

Wien. Die Regierung arbeitet derzeit an einer Verordnung zur Verkehrsbeschränkung für mehrere Regionen in Tirol. Das wurde oe24 aus Regierungskreisen bestätigt. Für 14.15 Uhr wurde dazu kurzfristig eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudi Anschober und Innenminister Karl Nehammer einberufen. Dort werden sie die Details dieser Verkehrsbeschränkung vorstellen, erfuhr oe24. "Da kommt ein Tirol-Hammer", so ein Regierungsinsider zu oe24.

Wie Anschober bereits am Montagabend in der "ZiB2" sagte, soll es künftig Freitatesten geben. Bewohner jener Tiroler Regionen, wo die Südafrika-Variante besonders oft nachgewiesen wird, werden sich beim Verlassen dieser Gebiete freitesten müssen. Den "Sperrbezirk" werden sie nur verlassen können, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Über 200 Mal festgestellte Virus-Variante

Hintergrund ist die in Tirol mittlerweile über 200 Mal festgestellte südafrikanische Virus-Variante, die nicht nur als ansteckender gilt sondern auch einige Impfstoffe weniger wirksam machen könnte. In Tirol verweist man seit Tagen darauf, dass die Fall-Inzidenz im Land keine Isolationen oder ähnliches hergeben würde.

Der Bund sieht das anders, rang sich aber am Montag zu nicht mehr als einer Reisewarnung durch, die nur Appellcharakter hat. Anschober begründete dies am Abend damit, dass es rechtlich nicht so leicht wäre, beispielsweise Quarantäne-Maßnahmen zu verordnen. Daher würden die besten Juristen am Dienstag in seinem Auftrag beraten, was man tun könne.

Mehr dazu in Kürze ...