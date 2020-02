Transit: EU-Vertreter Selmayr will Kompromiss

In der Transitfrage brauche es einen Kompromiss. Treffen soll es am 13. März geben.

Innsbruck. Nach dem ­atmosphärisch mehr als schlecht verlaufenen Treffen zwischen Verkehrskommissarin Adina Valean und Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP) versucht die EU-Ebene offenbar, die Wogen zu glätten, und setzt auf Verhandlungen. Es brauche einen Kompromiss in der Transitfrage, sagte Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Österreich.

Ruhe. Deshalb sollten jetzt erst einmal die Emotionen aus dem Transit-Streit herausgenommen werden. Die EU-Kommission werde zwischen Österreich, Deutschland und Italien vermitteln, um Umwelt- und Verkehrsbelange in angemessenen Ausgleich zu bringen. Selmayr, der sowohl mit Platter als auch Valean nach dem Treffen telefonierte, soll Platter am 13. März einen Besuch abstatten.