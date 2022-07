Van der Bellen bei Auftritt ausgebuht

Die Rede des Bundespräsidenten musste kurzfristig abgesagt werden.

Seit Monaten ist es unübersehbar: Die Österreicher haben das Vertrauen in ihre politischen Vertreter verloren. Nun ist erstmals auch das Vertrauen in den Bundespräsidenten unter die 50-%-Marke gefallen. Nur noch 44 % vertrauen Alexander Van der Bellen – bei Vorgänger Heinz Fischer waren es 84 %.

Pfiffe und Buhrufe

Den Unmut der Bevölkerung bekam Van der Bellen am Samstag auch bei einem Besuch im oberösterreichischem Eferding zu spüren. Der Bundespräsident besuchte die Stadt anlässlich der 800-Jahre-Feier und suchte dabei auch das Gespräch mit zahlreichen Wählern.

800 Jahre Stadtgeschichte – das ist ein besonderes Jubiläum, das ich heute mit den Eferdingerinnen und Eferdingern und BGM @chpenn feiern durfte. Danke an alle, die diese Geschichte weiterschreiben. Sie alle beleben die Stadt #Eferding, die Region und unser schönes Land! (vdb) pic.twitter.com/UJr65vXkq4 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) July 16, 2022

Wie der Exxpress berichtet, musste die Rede des Bundespräsidenten aber wegen Störungen abgesagt werden. Zahlreiche Menschen hatten Van der Bellen laut ausgepfiffen und ausgebuht.

Eferding heute! Begrüßung von VdB ???????? pic.twitter.com/YatcM4ubjA — Gabby (@Gabby05471603) July 16, 2022

Auch auf Twitter wurde heftig über den Vorfall diskutiert. So schreibt etwa ein User. "Die Rede des Bundespräsidenten zur 800-Jahres-Feier in Eferding wurde wegen Störungen (Buh-Rufe, Ratschn, Pfeifferei) abgesagt - offensichtlich Impfkritiker aus anderen Bundesländern. Sehr traurig und peinlich für unsere Stadt, aber so sind wir nicht"