Vorarlberg-Wahlen: Die ersten Ergebnisse sind da

Vorarlberger wählen heute Gemeindevertretungen und Bürgermeister.

Die 96 Vorarlberger Kommunen wählen heute, Sonntag, ihre Gemeindevertretungen. In 65 Gemeinden werden auch die Bürgermeister direkt gewählt. Um die landesweit zu vergebenden 1.806 Mandate bewerben sich 220 Listen, für die Bürgermeisterwahlen stehen 142 Kandidaten bereit. Wahlberechtigt sind 301.572 Personen, bis etwa 18.00 Uhr sollten die Ergebnisse aller Gemeinden vorliegen.

Die Urnengänge finden aufgrund der Corona-Pandemie mit einem halben Jahr Verspätung statt, ursprünglicher Termin wäre der 15. März gewesen. Mit besonderer Spannung wird der Ausgang der Wahl in Bludenz beobachtet, wo ein ganz knappes Rennen zwischen der ÖVP und der SPÖ erwartet wird. Traditionell ist die Gemeindepolitik in Vorarlberg "tiefschwarz", auch wenn die ÖVP in keiner der fünf Städte des Landes mehr die Mandatsmehrheit hält. Derzeit regieren in 90 der 96 Kommunen Bürgermeister, die der ÖVP angehören oder als ÖVP-nahe gelten. Vier Gemeindeoberhäupter stellen die Freiheitlichen, zwei die Sozialdemokraten.

Erster Bürgermeister steht fest

Bei den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 steht der erste Bürgermeister fest: Matthias Luger, Oberhaupt der Kleinkommune Stallehr (Bez. Bludenz), ist in seinem Amt bestätigt worden. Als einziger zur Wahl stehender Kandidat erhielt er in der Bürgermeister-Direktwahl 113 der 146 abgegebenen Stimmen. Luger war vor fünf Jahren seinem Vater als Bürgermeister nachgefolgt.

In Stallehr waren 215 Personen wahlberechtigt, 146 davon (67,91 Prozent) gaben ihre Stimme ab. Bei zehn ungültigen Stimmzetteln sprachen sich 23 Wähler explizit ("Nein") gegen Luger aus. Damit ergab sich für Luger eine Zustimmung von 83,10 Prozent (2015: 82,89). In der Gemeindevertretungswahl entfielen 139 gültige der 146 abgegebenen Stimmen auf die "Liste Stallehr", für die Luger antrat. Die "Liste Stallehr" war in der Kleingemeinde die einzige Wahlwerberin.